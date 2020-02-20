Mucize Doktor'da rol alan Yasemin Özilhan'dan müjdeli haber kararını verdi
Doktorlar dizisinin ardından oyunculuğa ara verip Mucize Doktor'da sürpriz yapan Yasemin Özilhan, setlere geri dönme konusunda kararını netleştirdi.
Geçtiğimiz aylarda FOX TV'nin herkes tarafından beğeniyle izlenen dizisi Mucize Doktor'a seneler önce Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Doktor Ela' karakteriyle konuk oyuncu olarak giren Yasemin Özilhan'dan müjdeli haber geldi.
Doktorlar dizisinin çekildiği hastanede şimdilerde eşi olan İzzet Özilhan ile hayatını birleştirip oyunculuğu bırakan güzel yıldız, setlere geri dönme kararı aldı. Fakat Özilhan'ın bazı şartları var.
Dizi tekliflerine yeşil ışık yaksa da Yasemin Özilhan'ın setlere geri dönme şartları ise oldukça sert. Televizyonda olmasa da muhtemelen Özilhan'ın şartlarına uyum sağlayabilecek platform dijital olabilir gibi gözüküyor.
İşte Yasemin Özilhan'ın setlere geri dönme şartları:
Haftanın 3 günü çalışacak. Sette bulunma süresi 4 saati geçmeyecek. Senaryoda kendisini, ailesini rahatsız edecek sahneler olmayacak.