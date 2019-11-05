Mucize Doktor'da izleyicileri isyan ettiren diyalog! Kınanıp şikayet edildi

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan gibi oyuncuların bulunduğu Mucize Doktor, bu sefer tepki çeken bir sahneyle gündeme geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde gerçekleşen bir diyalog, Öğrenci Hemşireler Derneği tarafından kınandı.