Mucize Doktor'da izleyicileri isyan ettiren diyalog! Kınanıp şikayet edildi
Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımı olmayı başararak yeni bir rekora imza atan Mucize Doktor'da, hemşireler dahil birçok kişiyi çıldırtacak bir sahneye imza atıldı.
Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan gibi oyuncuların bulunduğu Mucize Doktor, bu sefer tepki çeken bir sahneyle gündeme geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde gerçekleşen bir diyalog, Öğrenci Hemşireler Derneği tarafından kınandı.
Yayınlanan 8. bölümdeki bir sahnede doktor rolündeki kişinin hastaya “Debelene debelene çıkarmışsın serumu” ifadesini kullanmasının ardından hastanın “Böyle ıvır zıvır şeyleri hemşire yapmıyor mu, nasıl doktorsun sen?” yanıtı tepki çekti.
Bu diyaloğun ardından Öğrenci Hemşireler Derneği ailesi adına ÖHDER Yönetim Kurulu bir kamuoyu açıklaması yayınlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Olumsuz dayatmaları kınıyoruz: “Bu durum hemşirelik mesleğini, meslek üyelerini ve meslek adaylarını olumsuz etkilemektedir.Medya sektöründe yapılan mesleğimize yönelik olumsuz dayatmaları kınıyor, ilgili kurumlarla hassasiyetimiz hakkında görüşmeler gerçekleştireceğimizi kamuoyunu duyuruyoruz”