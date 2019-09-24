Mucize Doktor'da Ferman'ın büyük sırrı ortaya çıkıyor! Herkes çok şaşıracak

Taner Ölmez’in müthiş başarısının yanı sıra; Onur Tuna, Hazal Türesan, Sinem Güneş, Reha Özcan, Murat Aygen ve Özge Özder’in başarılı performansı ile dizi reytinglerde de müthiş sıçrayış ile rakipleri ile arasını açmıştı.