Mucize Doktor'da Ferman'ın büyük sırrı ortaya çıkıyor! Herkes çok şaşıracak
Yeni başlamasına rağmen fenomen haline gelen Mucize Doktor'un yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden seyircide büyük merak uyandırdı.
Mucize Doktor 3. bölümüyle 26 Eylül Perşembe akşamı izleyicilerle Fox TV ekranında buluşmaya hazırlanıyor. Taner Ölmez’in başrolünde bulunduğu dizinin ilk iki bölümü büyük beğeni toplamış ve sosyal medyada da adeta olay yaratmıştı.
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Taner Ölmez’in müthiş başarısının yanı sıra; Onur Tuna, Hazal Türesan, Sinem Güneş, Reha Özcan, Murat Aygen ve Özge Özder’in başarılı performansı ile dizi reytinglerde de müthiş sıçrayış ile rakipleri ile arasını açmıştı.
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Mucize Doktor’un 26 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak olan 3. bölümü de heyecanla bekleniyor. Bu bölümde dikkat çeken gelişmeler olacak.
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Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder.
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