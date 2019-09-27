Mucize Doktor'da Ferman'dan Ali Vefa'ya kritik görev! 4. bölüm fragmanı yayınlandı

FOX Tv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Mucize Doktor, 3. bölümüyle 26 Eylül Perşembe akşamı ekranlara geldi. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'da Taner Ölmez'in hayat verdiği doktor Ali Vefa, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hissetti.