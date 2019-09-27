Mucize Doktor'da Ferman'dan Ali Vefa'ya kritik görev! 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Mucize Doktor'un son bölümünde Doktor Ali, hayatının dersini aldı ve ihanete uğradı. Yayınlanan 4. bölüm fragmanından anlaşılana göre kritik görevi onu baya zorlayacak.
FOX Tv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Mucize Doktor, 3. bölümüyle 26 Eylül Perşembe akşamı ekranlara geldi. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'da Taner Ölmez'in hayat verdiği doktor Ali Vefa, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hissetti.
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Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlattı ve kurulu ikiye böldü.
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Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.
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Peki, Mucize Doktor'un 4. bölümünde neler olacak?
Mucize Doktor'un 3 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 4. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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