Mucize Doktor'a Özge Özder'in vedası damga vurdu! Yaptığı açıklama olay oldu
Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'un yeni sezonunda diziye veda eden Özge Özder'in sosyal medyadan yaptığı açıklama çok konuşuldu.
Fox TV'nin dizisi Mucize Doktor, 17 Eylül Perşembe akşamı 29. bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un son bölümüne, Berhayat Hastanesi'nin ortağı ve Beliz'in üvey annesi Kıvılcım'ın ölümü damga vurdu.
Mucize Doktor'un yeni sezonu öncesinde diziden ayrılacak isimler belli olmuştu. Hastanenin müdür yardımcısı ve Beliz’in üvey annesi Kıvılcım'ı canlandıran Özge Özder'in ikinci sezonda yer almayacağı açıklanmıştı.
Özge Özder'in diziyi kendi isteğiyle mi bıraktığı, yoksa yönetim kararıyla mı diziden çıkarıldığı merak konusuydu. Özge Özder, merak edilen konuya Twitter sayfasında yanıt verdi.
Güzel şeyler yazmak istedim: Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Güzel şeyler yazmak istedim sana... Zira bu gece sonsuza dek vedalaşıyoruz seninle... Zor bir ayrılık süreci oldu bizimki ve görünen o ki hep zor olmaya devam edecek... "