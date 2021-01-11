Mucize Doktor'a bomba kadın oyuncu transferi! Sevilen isim bakın hangi rolde
FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'a yeni bir kadın oyuncu katıldı. Dizideki dengeler altüst olacak gibi duruyor.
Onur Tuna, Taner Ölmez ve Sinem Ünsal gibi birbirinden ünlü isimlerin buluştuğu dizi Mucize Doktor, FOX TV ekranlarında hız kesmeden devam ediyor. Diziye yeni gelen oyuncu ise dengeleri değiştirecek. Farklı senaryosu ile büyük ilgi gören Mucize Doktor kadrosuna sürpriz bir isim katıldı.
Usta oyuncu Zerrin Tekindor, Ezgi Asaroğlu’nun hayat verdiği Ezo karakterinin annesi olarak Vuslat olarak dahil oldu.
Vuslat, asil ve soğuk bir kadın olmanın yanı sıra kızı Ezo'yu yıllarca uzaktan takip ediyor. Kızının Ali Vefa'yla arkadaşlık ettiğini öğrendiği gün, Vuslat herkesin hayatının ortasına bomba gibi düşecek.
Zerrin Tekindor: 5 Ağustos 1964 Balıkesir, Burhaniye'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Mezun olunca Adana Devlet Tiyatrosuna Stajyer Sanatçı olarak gitmiş, 1987 yılında da Ankara Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu.