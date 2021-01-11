Mucize Doktor'a bomba kadın oyuncu transferi! Sevilen isim bakın hangi rolde

Onur Tuna, Taner Ölmez ve Sinem Ünsal gibi birbirinden ünlü isimlerin buluştuğu dizi Mucize Doktor, FOX TV ekranlarında hız kesmeden devam ediyor. Diziye yeni gelen oyuncu ise dengeleri değiştirecek. Farklı senaryosu ile büyük ilgi gören Mucize Doktor kadrosuna sürpriz bir isim katıldı.