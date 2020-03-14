Mucize Doktor yıldızı Taner Ölmez'le sevişme sahnelerine Hazar Ergüçlü bakın ne dedi

Rol aldığı dizinin yayınlanan üçüncü sezonunu henüz izleyemediğini belirten oyuncu, muhabirlerin "Daha önce birden fazla projede birlikte çalıştığınız Taner Ölmez bu sezonda diziye katıldı. Nasıldı set ortamı?" sorusuna, "O 'Medcezir'deki ekibimizden birkaçı da olsa bir araya gelmemiz çok zevkli. Çok gülüyorduk, çok mutluyduk" yanıtını verdi.