Mucize Doktor yıldızı Taner Ölmez'le sevişme sahnelerine Hazar Ergüçlü bakın ne dedi
FOX TV ekranlarının Mucize Doktor dizisindeki başrol oyuncusu Taner Ölmez ile rol aldığı dizideki sevişme sahnesiyle adından söz ettiren Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü, o sahneler için bakın neler söyledi.
46 yaşındaki yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı ilişki ile zaman zaman gündeme gelen 28 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü, Netflix'te yayımlanan Hakan Muhafız dizisinin 3. sezonunun yayımlanmasıyla Medcezir ekibinin neredeyse yeniden toplandığını söyledi.
Rol aldığı dizinin yayınlanan üçüncü sezonunu henüz izleyemediğini belirten oyuncu, muhabirlerin "Daha önce birden fazla projede birlikte çalıştığınız Taner Ölmez bu sezonda diziye katıldı. Nasıldı set ortamı?" sorusuna, "O 'Medcezir'deki ekibimizden birkaçı da olsa bir araya gelmemiz çok zevkli. Çok gülüyorduk, çok mutluyduk" yanıtını verdi.
Hazar Ergüçlü, muhabirlerin, "Taner Bey'le olan kamyonetteki sevişme sahneleriniz çok konuşuldu. Bu sahnelerin çekimi zor geçti mi? Sevgiliniz Onur Ünlü bu sahneleri izledi mi?" sorusuna da cevap verdi.
Güzel oyuncu, "Hayır, zor geçmedi. İşimiz bu. Yok canım, Onur ne diyecek?" ifadelerini kullandı.