Mucize Doktor yıldızı Cansın Çekili koronaya yakalanmıştı sağlık durumunu anlattı

Koronavirüs hastalığının çok yorucu ve zor olduğunu ifade eden Cansın Çekili, son olarak şunları söyledi:

"Sağlık ekibi her gün arayıp bilgi alıyor. Annem ve kardeşim yanıma geldi. İzolasyon çok önemli ve odamda kendimi karantinaya aldım."