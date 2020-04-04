Mucize Doktor yıldızı Cansın Çekili koronaya yakalanmıştı sağlık durumunu anlattı
FOX TV Mucize Doktor dizisinde Defne karakterine hayat veren Cansın Çekili, koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Çekili, son sağlık durumunu anlattı.
Star TV'de yayımlanan Çocuk dizisinin ardından FOX TV'de yayımlanan Mucize Doktor dizisine transfer olan Cansın Çekili, geçtiğimiz gün koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Cansın Çekili, son sağlık durumunu da Instagram'dan anlattı.
Koronavirüs hastalığının çok yorucu ve zor olduğunu ifade eden Cansın Çekili, son olarak şunları söyledi:
"Sağlık ekibi her gün arayıp bilgi alıyor. Annem ve kardeşim yanıma geldi. İzolasyon çok önemli ve odamda kendimi karantinaya aldım."
"İlaç tedavim bitince yeniden test yapılacak. Şimdilik günü belli değil. Ama kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.
Güzel oyuncu koronavirüse yakalandığını ise şu sözlerle duyurmuştu:
"20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var.''