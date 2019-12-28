Mucize Doktor yeni bölüm tarihi bakın ne zaman diziye ara verildi

Mucize Doktor'un yapımcısı Asena Bülbüloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diğer dizilerin aksine Mucize Doktor'un yeni yıl arasında sadece 1 hafta yayınlanmayacağını, yeni bölümünde 9 Ocak 2020'de olacağı söyledi.