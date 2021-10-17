Mucize Doktor Taner Ölmez'den eşi Ece Çeşmioğlu'na pahalı bebek hediyesi
Müzisyen ve oyuncu Taner Ölmez'den eşi Ece Çeşmioğlu’na bebek hediyesi!
Mucize Doktor dizisinin Ali Vefa'sı Taner Ölmez, dizinin finalinde evlendiği yerde nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile hayatını birleştirmişti. Çiçeği burnunda evli oyuncu çiftten 4 ay sonra müjdeli haber geldi... Kameralardan uzak bir hayat yaşayan çift anne - baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen sade bir törenle evlenen oyuncu Taner Ölmez, eşi Ece Çeşmioğlu’na dünyaya gelecek bebekleri için doğum hediyesini şimdiden aldı.
Baba olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu 5 aylık hamile olan eşine 400 bin TL değerinde spor bir araba satın aldı.
Mutlu çiftin bebek heyecanı, paylaştıkları bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı.
Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı.