Mucize Doktor Taner Ölmez'den eşi Ece Çeşmioğlu'na pahalı bebek hediyesi

Mucize Doktor dizisinin Ali Vefa'sı Taner Ölmez, dizinin finalinde evlendiği yerde nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile hayatını birleştirmişti. Çiçeği burnunda evli oyuncu çiftten 4 ay sonra müjdeli haber geldi... Kameralardan uzak bir hayat yaşayan çift anne - baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen sade bir törenle evlenen oyuncu Taner Ölmez, eşi Ece Çeşmioğlu’na dünyaya gelecek bebekleri için doğum hediyesini şimdiden aldı.