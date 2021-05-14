Mucize Doktor seyircisini isyan ettiren karar! Twitter yıkıldı: Gerçekten ayıp
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Mucize Doktor için yapım şirketinin aldığı karar Twitter'da büyük tepki çekti.
Güney Kore yapımı Good Doctor dizisinden uyarlanan Mucize Doktor, 12 Eylül 2019 yılında seyirciyle buluşmuştu. Kısa sürede reytinglerde büyük başarı sağlayan dizi uzun süre zirvede hakimiyetini sürdürdü.
İkinci sezonunda Fırat Altunmeşe, Ezgi Asaroğlu, Reha Özcan, Korhan Herduran, Seda Bakan'ın diziye veda etmesi sevilen dizinin hayranlarını üzmüştü.
Ayrılan oyuncuların yerini Zerrin Tekindor ve Serhat Keskin transferiyle doldurmaya çalışan dizi ekibi beklediği başarıyı elde edemedi.
Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs dizilerinin yayın hayatına başlamasıyla sevilen dizi reytinglerde zirve yarışından koptu.