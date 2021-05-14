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Mucize Doktor seyircisini isyan ettiren karar! Twitter yıkıldı: Gerçekten ayıp

Mucize Doktor seyircisini isyan ettiren karar! Twitter yıkıldı: Gerçekten ayıp

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Mucize Doktor için yapım şirketinin aldığı karar Twitter'da büyük tepki çekti.

Mucize Doktor seyircisini isyan ettiren karar! Twitter yıkıldı: Gerçekten ayıp

Güney Kore yapımı Good Doctor dizisinden uyarlanan Mucize Doktor, 12 Eylül 2019 yılında seyirciyle buluşmuştu. Kısa sürede reytinglerde büyük başarı sağlayan dizi uzun süre zirvede hakimiyetini sürdürdü. 

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Mucize Doktor seyircisini isyan ettiren karar! Twitter yıkıldı: Gerçekten ayıp

İkinci sezonunda Fırat Altunmeşe, Ezgi Asaroğlu, Reha Özcan, Korhan Herduran, Seda Bakan'ın diziye veda etmesi sevilen dizinin hayranlarını üzmüştü.

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Mucize Doktor seyircisini isyan ettiren karar! Twitter yıkıldı: Gerçekten ayıp

Ayrılan oyuncuların yerini Zerrin Tekindor ve Serhat Keskin transferiyle doldurmaya çalışan dizi ekibi beklediği başarıyı elde edemedi.

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Mucize Doktor seyircisini isyan ettiren karar! Twitter yıkıldı: Gerçekten ayıp

Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs dizilerinin  yayın hayatına başlamasıyla sevilen dizi reytinglerde zirve yarışından koptu. 

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