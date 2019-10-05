Mucize Doktor rekor üstüne rekor kırıyor! En yüksek izlenme payını aldı
FOX Tv'nin dizisi Mucize Doktor, rekorlara doymuyor, 4. bölümüyle 'en yüksek dizi izlenme payı'nı aldı.
Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un yeni dizisi “Mucize Doktor” geçtiğimiz haftalarda izleyicinin büyük beğenisini kazanarak, bu sezonun en iyi açılışını yapmıştı.
Mucize Doktor dizisi 3 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 4. bölümüyle de geçen hafta aldığı rekor share değerinin de üzerine çıkarak, ABC1 20+ hedef kitlede 42.88 share alarak yeni bir rekorla şimdiye kadarki “en yüksek dizi izlenme payı”nı aldı.
Üst üste izlenme rekorları kıran “Mucize Doktor”un 5. bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.
Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.