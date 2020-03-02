Mucize Doktor oyuncuları Hayal Köseoğlu Murat Aygen yazışması olay kriz mi çıktı

Oyuncu Murat Aygen, şu sözleri paylaşmıştı: "Kendine olan inancını kaybetmeye başladığını hissettiğinde önce kendi avucunun içine gir, sonra gerçekten kimlerin elini tuttuğunu, kimlerin elini sıktığını düşün. Yeniden başla." Bu sözün altına Köseoğlu geçtiğimiz gece "Bu laf sanırım Fırat'la (Altunmeşe) bana... Neyse... Bizi bi sevemedin ya... Hiçbir şey demiyorum" dedi.