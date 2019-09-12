Mucize Doktor konusu ne Mucize Doktor oyuncu kadrosu kimler var?

Tanıtımı haftalar önce FOX ekranlarında başlayan ve konusu ile ilgi çeken yeni dizisi Mucize Doktor bu akşam başlıyor. Savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesinin birincilikle bitirmesini ve asistan cerrah olarak işe başlamasının anlatıldığı Mucize Doktor Kore uyarlaması bir dizi. Dizinin orjinal adı ise Good Doktor. Mucize Doktor dizisi Hayat Hastanesi'nde çekiliyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu..