Mucize Doktor konusu ne Mucize Doktor oyuncu kadrosu kimler var?
Kore dizisi uyarlaması olan Mucize Doktor bu akşam başlıyor. Savant sendromu olan deha Ali'nin tıp fakültesini biricilikte bitirmesinin ardından asistan cerrah olarak işe başlamasını konu ediyor. Peki Mucize Doktor bu akşam saat kaçta, konusu ne ve Mucize Doktor oyuncu kadrosunda kimler var?
Tanıtımı haftalar önce FOX ekranlarında başlayan ve konusu ile ilgi çeken yeni dizisi Mucize Doktor bu akşam başlıyor. Savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesinin birincilikle bitirmesini ve asistan cerrah olarak işe başlamasının anlatıldığı Mucize Doktor Kore uyarlaması bir dizi. Dizinin orjinal adı ise Good Doktor. Mucize Doktor dizisi Hayat Hastanesi'nde çekiliyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu..
Mucize Doktor bu akşam Fox ekranlarında ana haberin hemen ardından ilk bölümü ile seyircisi buluşacak. Fragmanlarının haftalar önce döndüğü dizi büyük merakla bekleniyor. Kore dizisi Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor dizisinin konusu Savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesinin birincilikle bitirmesini ve asistan cerrah olarak işe başlaması.
Mucize Doktor dizisi ise Hayat Hastanesi'nde çekiliyor. Hayat Hastanesi şu anda kullanımda olmadığı için dizinin yapımcıları iki katını tadilata sokarak dizi çekimine hazır hale getirdi.
MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp uyarladı.