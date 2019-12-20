Mucize Doktor hayranlarını çıldırttı! Hayal Köseoğlu'nun göğüs dekolteli pozları olay
Mucize Doktor'da Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu'nun derin dekolteli pozları takipçilerini isyan ettirdi.
Yeni sezonda yayın hayatına bomba gibi giren dizi Mucize Doktor'da Açelya karakteriyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir röportaj için yatak pozları veren Köseoğlu'nun son paylaşımları, takipçilerini çileden çıkardı.
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İddialı bluzuyla sosyal medya hesabı Instagram'a yeni pozlar yükleyen Köseoğlu'nun göğüs dekoltesine, takipçileri ateş püskürdü.
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Hayal Köseoğlu'nun bu tür paylaşımlarla dizideki imajına zarar verdiği belirten kullanıcılar, genç oyuncunun paylaşımına birçok olumsuz yorumda bulundu.
İşte o yorumlardan bazıları...
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''Mahvettin dizideki imajını, öyle dekolteli poz vermeye ihtiyacın yoktu ki senin. Gözden düştün. Ucuz olmuş ucuz!''
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