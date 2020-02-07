Mucize Doktor dizisine flaş transfer! Serra Pirinç yeni bölümde izleyici ile buluşuyor

Her hafta işlenen farklı konusuyla her daim izleyiciye sürprizler yaşatan Mucize Doktor dizisine daha önce de Yasemin Özilhan, Özge Özpirinççi, Ali Semi Sefil, Şerif Erol, Beren Gökyıldız ve Kemal Başar gibi isimler konuk olmuştu.