Mucize Doktor dizisine flaş transfer! Serra Pirinç yeni bölümde izleyici ile buluşuyor
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisine sürpriz bir oyuncu konuk oluyor. Serra Pirinç, yeni bölümde sevenleriyle buluşacak.
Mucize Doktor dizisi, dün akşam yayımlanan 21. bölümüyle yine izleyici ekranlara kilitledi ve duygusal anlar yaşattı. Aşk itiraflarının yaşandığı bölümün ardından yayımlanan yeni fragman ile sürpriz bir oyuncu ortaya çıktı.
Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Reha Özcan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Özge Özder, Bihter Dinçel ve Fırat Altunmeşe'nin paylaştığı yapımın gelecek hafta yayınlanacak olan 22. bölümüne, Serra Pirinç konuk olacak.
Yeni bölümde izleyici ile buluşacak olan Serra Pirinç'in ise hangi karaktere hayat vereceği henüz netleşmedi.
Her hafta işlenen farklı konusuyla her daim izleyiciye sürprizler yaşatan Mucize Doktor dizisine daha önce de Yasemin Özilhan, Özge Özpirinççi, Ali Semi Sefil, Şerif Erol, Beren Gökyıldız ve Kemal Başar gibi isimler konuk olmuştu.