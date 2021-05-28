Mucize Doktor Camdaki Kız Alev Alev Bir Zamanlar Kıbrıs Survivor Akrep'e reyting şoku

Feride, Nalan'a baskı yapmaya devam etti. Sedat ile öpüşmek Nalan'a pahalıya mal oldu. Feride, Nalan’ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan’a ulaşamadığı Camdaki Kız'ın son bölümü reytinglerde zirveyi kaptırdı.