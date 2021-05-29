Mucize Doktor bitti tatile koştu Hayal Köseoğlu bikinili paylaşımıyla mest etti

Köseoğlu ayrıca bir veda notu da yayınladı. Hayal Köseoğlu notunda şunları yazdı:

"Açicim, bugün biraz duygulu bir günümüz. Vedalaşıyoruz. Bu işin bana kattığı tüm güzel insanlara, tüm kahkahalara, tüm deneyimlere sonsuz teşekkürler.''