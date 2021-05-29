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Mucize Doktor bitti tatile koştu Hayal Köseoğlu bikinili paylaşımıyla mest etti

Mucize Doktor bitti tatile koştu Hayal Köseoğlu bikinili paylaşımıyla mest etti

FOX TV'deki Mucize Doktor'un finalinin ardından Hayal Köseoğlu'nun bikinili pozları Instagram'ı salladı.

Mucize Doktor bitti tatile koştu Hayal Köseoğlu bikinili paylaşımıyla mest etti

FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor dizisi final yaptı. Dizinin yıldız oyuncularından Hayal Köseoğlu ise arkadaşlarıyla beraber tatile çıktı. Köseoğlu'nun yanında Mucize Doktor'un oyuncuları Hazal Türesan, Merve Bulut, ve Sinem Ünsal da var.

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Mucize Doktor bitti tatile koştu Hayal Köseoğlu bikinili paylaşımıyla mest etti

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu finalin ardından bikinili bir pozunu paylaştı. Güzel oyuncu tüm sezonun yorgunluğunu deniz ve güneş keyfi yaparak atıyor.

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Mucize Doktor bitti tatile koştu Hayal Köseoğlu bikinili paylaşımıyla mest etti

Ünlü oyuncu bikinili pozlarını "Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni!" notuyla paylaştı.

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Mucize Doktor bitti tatile koştu Hayal Köseoğlu bikinili paylaşımıyla mest etti

Köseoğlu ayrıca bir veda notu da yayınladı. Hayal Köseoğlu notunda şunları yazdı:

"Açicim, bugün biraz duygulu bir günümüz. Vedalaşıyoruz. Bu işin bana kattığı tüm güzel insanlara, tüm kahkahalara, tüm deneyimlere sonsuz teşekkürler.''

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