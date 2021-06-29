'Mucize Doktor Ali' evlendi! Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu düğününden ilk görüntüler...
Mucize Doktor dizisinde 'Ali Vefa" karakterine hayat veren Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioglu ile nikah masasına oturdu. Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift " Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" dedi. Çiftin düğününe katılan Çağatay Ulusoy'un kilo alması ve saçlarının açılması ise sosyal medyayı adeta salladı.
'Mucize Doktor' dizisiyle ekranlarda yıldızı parlayan oyuncu Taner Ölmez, uzun süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşkını evliliğe taşıdı. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Vaşkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Çiftin düğününde en çok dikkat çeken detay ise gelin Ece Çeşmioğlu'nun nikha sonrası eğlenceli dansı ve düğünün konuklarından, yakışıklılığı ile bilinen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un kilo almış ve saçları açılmış hali oldu. Çağatay Ulusoy'un 'yaşlanmış' görüntüsü sosyal medyada düğünden fazla konuşulan detay oldu. İşte düğünden diğer görüntü ve ayrıntılar...
Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift " Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" dedi.
Çift, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikah ile dünya evine girdi. Pandemi şartlarından dolayı her ne kadar küçük bir kalabalıkla organizasyon yapsalar da düğüne çiftin ünlü oyuncu arkadaşları akın etti.
Törende Taner Ölmez’in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken, Ece Çeşmioğlu’nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi.