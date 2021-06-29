'Mucize Doktor Ali' evlendi! Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu düğününden ilk görüntüler...

'Mucize Doktor' dizisiyle ekranlarda yıldızı parlayan oyuncu Taner Ölmez, uzun süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşkını evliliğe taşıdı. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Vaşkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Çiftin düğününde en çok dikkat çeken detay ise gelin Ece Çeşmioğlu'nun nikha sonrası eğlenceli dansı ve düğünün konuklarından, yakışıklılığı ile bilinen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un kilo almış ve saçları açılmış hali oldu. Çağatay Ulusoy'un 'yaşlanmış' görüntüsü sosyal medyada düğünden fazla konuşulan detay oldu. İşte düğünden diğer görüntü ve ayrıntılar...