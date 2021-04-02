Mucize Doktor Alev Alev Survivor Akrep'e şok! Bir Zamanlar Kıbrıs ne yaptı işte reytingler
1 Nisan 2021'in reyting sonuçları Alev Alev, Akrep, Survivor ve Mucize Doktor'u hüsrana uğrattı. TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ise listeye dikkat çeken bir giriş yaptı.
Konusu ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Akrep reytinglerde haftalardır umduğu başarıyı elde edemedi. Akrep dün akşamki bölümüyle bu hafta da ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Her hafta perşembe akşamları yapılan kaptanlık oylamasında heyecan yine arttı. Ödül oyunu öncesinde takım kaptanlığı için ünlüler ve gönüllüler oylarını kullandığı Survivor'un son bölümü reytinglerde dibe çakıldı.
Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açtığı Alev Alev'in son bölümü reytinglerde hüsrana uğradı. Seyirciyi ekrana kilitlemeyen dizi düşüşünü sürdürüyor.
Bir daha cerrahlık yapamayacağı gerçeğiyle yüzleşen Ferman'ın damga vurduğu Mucize Doktor reytinglerde zirve yarışından koptu.