Mücevherci 'Yeni Tosuncuk' vakasında pes dedirten olay! 110 bin kişiyi batarken dolandırmışlar

Türkiye'de 2021 yılında açılan ve kısa sürede Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery Şirketi, yaklaşık 2 ay önce ödemeleri durdurdu. Ardından, şubeler teker teker kapandı. Şirkete yatırım yapan ve ödeme alamayan vatandaşlar, yetkililere ulaşmaya çalışsa da, bir cevap alamadı. Ardından da yeni bir 'Tosuncuk' vakası patladı. Şirketin yöntemleri ise pes dedirtti.