Mücevherci 'Yeni Tosuncuk' vakasında pes dedirten olay! 110 bin kişiyi batarken dolandırmışlar
ÇİFTLİK Bank Tosuncuğundan sonra mücevherde yüksek kar vaadiyle Türkiye genelinde 5 şehirdeki şubeleri aracılığıyla yaklaşık 110 bin kişinin parasını alıp kayıplara karışan Cancri Jewellery'in mağdurları giderek artıyor. Şirketin, kapanma döneminde bile mağdurları oyalayarak, yeni kurbanlar aradığını gösteren yazışmalar ortaya çıktı.
Türkiye'de 2021 yılında açılan ve kısa sürede Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery Şirketi, yaklaşık 2 ay önce ödemeleri durdurdu. Ardından, şubeler teker teker kapandı. Şirkete yatırım yapan ve ödeme alamayan vatandaşlar, yetkililere ulaşmaya çalışsa da, bir cevap alamadı. Ardından da yeni bir 'Tosuncuk' vakası patladı. Şirketin yöntemleri ise pes dedirtti.
Cancri Jewellery mağdurlarının bazıları sosyal medya hesaplarından bazıları ise video paylaşım kanallarından mağdur edildiklerine dair paylaşımlarda bulundu. Ancak bu süreçte üyelerin büyük çoğunluğu, şirketten gelen mesajlara itibar ederek beklemeyi seçti.
Şirketin üyeleri tarafından kurulan sohbet gruplarında, şirket yönetimi tarafından bankalar ile ilgili sorun yaşadıkları, hesaplarının bloke edildiğini, sorunun en kısa sürede çözüleceğini belirten yazılı açıklamalar paylaşıldı.
Ancak şirket, yeni yatırım tavsiyeleri ile hem mağdur olanları ikinci kez yatırım yapmaya, hem de yeni kurbanlar aramaya devam etti.