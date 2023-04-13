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'Mübarek Serdar' lakaplı fenomen uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı! Sözde uyuşturucu karşıtıydı

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'Mübarek Serdar' lakaplı fenomen uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı! Sözde uyuşturucu karşıtıydı

Sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak nam salan 'Mübarek Serdar' lakaplı Serdar K. uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. Serdar K. ve adamlarının evlerinden 2 bin adet uyuşturucu hap çıktı.

'Mübarek Serdar' lakaplı fenomen uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı! Sözde uyuşturucu karşıtıydı

Çanakkale'de yaşayan ve sosyal medyada 'Mübarek Serdar' olarak nam salan Serdar K.'nın sosyal medyadaki uyuşturucu karşıtlığının kolpa olduğu, aslında onun bir uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıktı. Onu 'Mübarek Serdar' olarak tanıyanlar şok oldu.

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'Mübarek Serdar' lakaplı fenomen uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı! Sözde uyuşturucu karşıtıydı

Çanakkale'de polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda il merkezinin yanı sıra Yenice, Biga, Bozcaada ilçeleri, Geyikli beldesi ile İstanbul, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

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'Mübarek Serdar' lakaplı fenomen uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı! Sözde uyuşturucu karşıtıydı

Operasyonda kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan 'Mübarek Serdar' lakaplı Serdar K.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

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'Mübarek Serdar' lakaplı fenomen uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı! Sözde uyuşturucu karşıtıydı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin adet uyuşturucu hap, 6 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 milyon TL ele geçirildi.

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