'Mübarek Serdar' lakaplı fenomen uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı! Sözde uyuşturucu karşıtıydı
Sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak nam salan 'Mübarek Serdar' lakaplı Serdar K. uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. Serdar K. ve adamlarının evlerinden 2 bin adet uyuşturucu hap çıktı.
Çanakkale'de yaşayan ve sosyal medyada 'Mübarek Serdar' olarak nam salan Serdar K.'nın sosyal medyadaki uyuşturucu karşıtlığının kolpa olduğu, aslında onun bir uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıktı. Onu 'Mübarek Serdar' olarak tanıyanlar şok oldu.
Çanakkale'de polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda il merkezinin yanı sıra Yenice, Biga, Bozcaada ilçeleri, Geyikli beldesi ile İstanbul, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
Operasyonda kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan 'Mübarek Serdar' lakaplı Serdar K.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin adet uyuşturucu hap, 6 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 milyon TL ele geçirildi.