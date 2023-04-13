'Mübarek Serdar' lakaplı fenomen uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı! Sözde uyuşturucu karşıtıydı

Çanakkale'de yaşayan ve sosyal medyada 'Mübarek Serdar' olarak nam salan Serdar K.'nın sosyal medyadaki uyuşturucu karşıtlığının kolpa olduğu, aslında onun bir uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıktı. Onu 'Mübarek Serdar' olarak tanıyanlar şok oldu.