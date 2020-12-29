Muazzez İlmiye Çığ yılbaşı Türklere ait deyip açıkladı: Azerbaycan'dan bana bir mektup geldi
MERSİN'de yaşamını sürdüren sümerolog Muazzez İlmiye Çığ (106), Hristiyan alemi tarafından kutlanan yılbaşı geleneğinin kökeninin, Orta Asya Türk toplumlarının kutladığı 'Nardugan Bayramı' olduğunu söyledi.
Roma İmparatorluğu'nda 'Satürnalya', Yunan toplumunda 'Dionysos' adıyla kutlanan 21 Aralık, Orta Asya Türk toplumlarında yılın son günüydü. 'Güneş’in foğuşu' anlamıyla bugüne kadar gelen Orta Asya geleneğine göre, sürekli savaş halinde olan gece gündüzün savaşı, 21 Aralık’ta son bulur.
En uzun geceden sonra Güneş, daha çok görünmeye başlar ve gündüzler uzar. Orta Asya Türklerinin kullandığı Ay takviminde 22 Aralık’ın ardından dolunayın görünmesi yeni yılın ilk günüydü.
Türk mitolojisinde ölümsüzlüğün sembolü akçamı yeni yılın ilk gününde süsleyen Orta Asya Türkleri, dilek ve istekleri için ağaca da kırmızı kurdeleler bağlarlardı.
Dünyaca tanınan sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Hristiyan toplumunun her yıl kutladığı yılbaşı geleneğinin Türklere özgü olduğunu söyledi. Orta Asya Türk toplumunda 'Çam Bayramı' olarak kutlandığını kaydeden Çığ, "Azerbaycan'dan bana bir mektup geldi; Noel'in Türklere özgü olduğuna dair. Ben de araştırma yaptım bununla ilgili. Gündüzün geceyi yendiği 21 Aralık’taki bayram Nardugan, Orta Asya Türklerindendir. Başka yerde yetişmeyen kutsal akçama kurdelelere dileklerini, isteklerini, yeni yıldan beklentilerini yazarlar. " dedi.