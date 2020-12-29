Muazzez İlmiye Çığ yılbaşı Türklere ait deyip açıkladı: Azerbaycan'dan bana bir mektup geldi

Dünyaca tanınan sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Hristiyan toplumunun her yıl kutladığı yılbaşı geleneğinin Türklere özgü olduğunu söyledi. Orta Asya Türk toplumunda 'Çam Bayramı' olarak kutlandığını kaydeden Çığ, "Azerbaycan'dan bana bir mektup geldi; Noel'in Türklere özgü olduğuna dair. Ben de araştırma yaptım bununla ilgili. Gündüzün geceyi yendiği 21 Aralık’taki bayram Nardugan, Orta Asya Türklerindendir. Başka yerde yetişmeyen kutsal akçama kurdelelere dileklerini, isteklerini, yeni yıldan beklentilerini yazarlar. " dedi.