Muazzez Ersoy'un eski eşi İsmet Özhan'ın son hali görenleri şoke etti

Snob Magazin'in haberine göre, İsmet Özhan, bir dönem Sayısal Loto'dan kazandığı 1 milyon TL kazanması sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O zamanın parası 1 milyon dolar ikramiye bana çıktı. Ama maalesef ülkemizde o yıllarda ardı ardına 6 ekonomik kriz oldu.