Muazzez Ersoy'un eski eşi İsmet Özhan'ın son hali görenleri şoke etti

Muazzez Ersoy'un eski eşi İsmet Özhan'ın son hali görenleri şoke etti
Bir döneme damga vuran manken İsmet Özhan'ın son hali görenleri şaşırttı. Muazzez Ersoy'un eski eşi olan İsmet Özhan, yıllar sonra İstanbul'da ortaya çıktı.
Bir dönem podyumların aranan ismi olan İsmet Özhan'ı görenler tanımakta zorlandı. Geçmişte Muazzez Ersoy'la olan evliliğiyle sıklıkla anılan İsmet Özhan, 16 yıldır Londra'da yaşadığını ve İngiliz vatandaşlığı aldığını söyledi. Özhan, eski eşi Muazzez Ersoy hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Bir hayli değişen ve uzattığı saçlarıyla görenlerin tanımakta zorlandığı İsmet Özhan, Londra'dan tatil için Datça'da geldiğini belirtti. Eski manken, yaptırdığı yazlığında köy hayatı yaşadığını anlattı:
"Şan ve şöhreti özlemiyorum. İngiltere'de bazı Türkler tanıyıp selam veriyor, yazları ise vaktim Datça'da yaptırdığı taş evde geçiyor. Sağlıklı yaşayıp spor yapıyorum. Ayrıca besleyip bakımını üstlendiğim 16 tane köpeğim var."
Snob Magazin'in haberine göre, İsmet Özhan, bir dönem Sayısal Loto'dan kazandığı 1 milyon TL kazanması sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:
"O zamanın parası 1 milyon dolar ikramiye bana çıktı. Ama maalesef ülkemizde o yıllarda ardı ardına 6 ekonomik kriz oldu.