Muazzez Ersoy son halini paylaştı! Bu halini görenler resmen tanıyamadı...

Sosyal medya üzerinden son halini paylaşan Muazzaz Ersoy sevenlerinden büyük bir beğeni topladı. Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Ersoy muhteşem değişimi ile çok şaşırttı. Ünlü sanatçının daha önce de "yaşlanmayacağım" demişti.

Muazzez Ersoy son halini paylaştı! Bu halini görenler resmen tanıyamadı... - Resim: 1

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy sosyal medya hesabında yeni fotoğraflarını paylaştı.

18
Muazzez Ersoy son halini paylaştı! Bu halini görenler resmen tanıyamadı... - Resim: 2

Bembeyaz kıyafetleri içinde 3 yeni fotoğraf yayınlayan Ersoy yüzündeki değişimi ile şaşırttı.

28
Muazzez Ersoy son halini paylaştı! Bu halini görenler resmen tanıyamadı... - Resim: 3

67 YAŞINDA GENÇ KIZ GÖRÜNÜMÜ

Nostalji albümleri ile hafızalara kazınan 67 yaşındaki Muazzez Ersoy genç kızı andırdığı fotoğraflarla "Bu kim" sorusunu sordurdu.

38
Muazzez Ersoy son halini paylaştı! Bu halini görenler resmen tanıyamadı... - Resim: 4

392 bin takipçisi olan Nostalji Kraliçesi Ersoy daha önce de "aht ettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım" açıklaması yapmış sağlıklı beslendiğini belirtmişti.

48