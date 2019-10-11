Muazzez Ersoy kaç yaşında evlilikleri ve bilinmeyen ilk eşi kimdir?
Türk müziğinin nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy sesi ve zarafeti ile yıllarca konuşuldu. Özel hayatıyla gözlerden uzak yaşayan Muazzez Ersoy 61 yaşında ve gerçek adı Hatice Yıldız Levent. Aslen İstanbul Kasımpaşalı olan Muazzez Ersoy iki kez evlilik yaptı. İlk evliliği 1974 yılında daha 16 yaşında yaptı ve Ender adında bir oğlu oğlu. 2. evliliği ise İsmet Özhan ile yaptı.
Güzelliği, sesi ve duruşu ile yıllara meydan okuyan sanatçı Muazzez Ersoy özel hayatıyla değil sanatıyla yıllarca zirvede duran isimlerden. Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy'un asıl adı Hatice Yıldız Levent. Aslen İstanbul Kasımpaşalı ve 61 yaşında.
Özek hayatını gözlerden ve kameralardan uzak yaşayan Muazzez Ersoy iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini 1974 yılında daha 16 yaşında yaptı ve 2 yıl sürdü. Bu evlilikten Ender adında bir oğlu oldu 2. evliliği ise İsmet Özhan ile oldu.
Evlatlık almak istediğini yıllarca önce itiraf eden sanatçı. "Bosna Hersek savaşının sonlarına doğru, Bosna Hersek'te bulunan Türk tugayımızı ziyarete gitmiştim. Aynı zamanda oradaki kimsesiz çocukları da ziyaret etmiştim. Orada küçük bir kız çocuğunu evlatlık edinmek istedim fakat bana vermemişlerdi." sözleriyle anlatmıştı.
Peki Türk müziğinin öncü isimlerinden biri olan Muazzez Ersoy kimdir daha yakından tanıyalım...