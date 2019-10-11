Muazzez Ersoy kaç yaşında evlilikleri ve bilinmeyen ilk eşi kimdir?

Özek hayatını gözlerden ve kameralardan uzak yaşayan Muazzez Ersoy iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini 1974 yılında daha 16 yaşında yaptı ve 2 yıl sürdü. Bu evlilikten Ender adında bir oğlu oldu 2. evliliği ise İsmet Özhan ile oldu.