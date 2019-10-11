Muazzez Ersoy estetikli ünlüleri topa tutup bakın neye benzetti
2. Sayfa programına katılan Muazzez Ersoy, estetikli ünlüleri kızdıracak yorumlara imza attı.
Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa aslı magazin programına katılan Muazzez Ersoy, yüzünde hiç estetik olmadığını söyleyerek estetikli ünlüleri çok kızdıracak yorumlar yaptı. Ersoy, özellikle dolgulu dudaklar için yaptığı benzetme ile çok konuşulacak gibi duruyor.
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Müge ve Gülşen'in estetik ve dudak dolgusu soruları üzerine yorum yapan Muazzez Ersoy, şunları söyledi:
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Yüzümde estetik yok: "Estetiğe ihtiyaç hissedersem olur. Güldüğüm ve konuştuğum zaman yüzümdeki çizgilerin, mimiklerin ortaya çıkması benim hoşuma gidiyor.''
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Traktör lastiği gibi: ''Dudaklarım da bir şey yok. Kalın dudaklar traktör lastiği. Öyle bir dudağım olmadı için mutluyum.''
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