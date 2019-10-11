Muazzez Ersoy estetikli ünlüleri topa tutup bakın neye benzetti

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa aslı magazin programına katılan Muazzez Ersoy, yüzünde hiç estetik olmadığını söyleyerek estetikli ünlüleri çok kızdıracak yorumlar yaptı. Ersoy, özellikle dolgulu dudaklar için yaptığı benzetme ile çok konuşulacak gibi duruyor.