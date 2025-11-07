Muazzez Abacı'ya yanlış tedavi mi uygulandı?
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz hafta Amerika'daki evinde kalp krizi geçirdi ve tedavi süreci dikkatle takip ediliyor. Stent takılmasının ardından tedavisine normal odada devam edilen Abacı, bir komplikasyon sonucu yoğun bakıma alındı. Yaşanan bu gelişme, ünlü sanatçının sağlığı hakkındaki soruları gündeme getirdi.
Gazeteci Mehmet Coşkundeniz, köşesinde Abacı'nın tedavi sürecini değerlendirerek, "Muazzez Abacı'ya yanlış tedavi mi uygulandı?" sorusunu sordu. Ayrıca, "Kronik böbrek hastası olan Abacı'ya anjiyo öncesi testler yapıldı mı?" sorusu da akıllara geldi.
Muazzez Abacı, evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı ve stent takıldı. Başarılı bir tedavi sürecinin ardından, normal odada bakımına devam edilen Abacı'nın durumu bir süre sonra ağırlaşarak yoğun bakıma alınmasıyla dikkat çekti. Menajeri Taner Budak, yaptığı açıklamada, tedavi sırasında yaşanan komplikasyonu şu şekilde aktardı:
"Sanatçımız Muazzez Abacı, kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olup stent tedavisi gördü. Tedavisi normal odada sürüyordu. Ancak yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıktı. Bu da ciğerlerde su birikmesine neden oldu ve nefes alma zorluğu yaşandı. Şu anda tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor."
Mehmet Coşkundeniz ise köşesinde şu soruları gündeme getirdi: