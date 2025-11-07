Muazzez Abacı'ya yanlış tedavi mi uygulandı?

"Sanatçımız Muazzez Abacı, kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olup stent tedavisi gördü. Tedavisi normal odada sürüyordu. Ancak yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıktı. Bu da ciğerlerde su birikmesine neden oldu ve nefes alma zorluğu yaşandı. Şu anda tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor."