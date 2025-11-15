Muazzez Abacı'nın asıl ölüm sebebi buymuş! Kızı Aslı Saba ilk kez konuştu, açıklamaları gündeme oturdu

Türk sanat müziğinin usta isimlerinin başında gelen Muazzez Abacı, ABD'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Usta sanatçı Abacı, 78. yaş günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Dev servetiyle büyük iddiaların konusu olan Abacı'nın ölüm sebebine dair kafalarda bazı soru işaretleri vardı. Asıl ölüm sebebinin ne olduğuyla ilgili farklı iddialar ortaya atılırken söylentilere göre 1,2 milyar dolarlık mirasın kaldığı tek kişi olarak dikkat çeken Abacı'nın tek çocuğu Aslı Saba'dan ilk açıklama geldi.