Muazzez Abacı'nın asıl ölüm sebebi buymuş! Kızı Aslı Saba ilk kez konuştu, açıklamaları gündeme oturdu
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, ABD ziyaretinde yaşadığı kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı ve bundan dolayı bir süredir tedavi altında olduğu hastanede 78. doğum gününde hayatını kaybetti. Usta ismin ölüm sebebinin hastane ihmali ve bir madde olabileceği yönünde bazı iddialar vardı. Kızı Aslı Sabah Abacı konuyla ilgili ilk defa konuştu, bakın Muazzez Abacı'nın asıl ölüm sebebi neymiş...
Türk sanat müziğinin usta isimlerinin başında gelen Muazzez Abacı, ABD'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Usta sanatçı Abacı, 78. yaş günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Dev servetiyle büyük iddiaların konusu olan Abacı'nın ölüm sebebine dair kafalarda bazı soru işaretleri vardı. Asıl ölüm sebebinin ne olduğuyla ilgili farklı iddialar ortaya atılırken söylentilere göre 1,2 milyar dolarlık mirasın kaldığı tek kişi olarak dikkat çeken Abacı'nın tek çocuğu Aslı Saba'dan ilk açıklama geldi.
ABD’de bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Abacı’nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesine yönelik hazırlıklar devam ediyor.
Abacı’nın naaşı, vefat ettiği New York eyaletindeki Rochester kentinden Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'ne getirildi.
Merhume sanatçının aile yakınlarının bir araya geldiği Diyanet Merkezi’nde Abacı’nın naaşının Türkiye’ye gönderilmesine eşlik edecek olan kızı Aslı Saba Abacı ve torunu Sera Anderson da yer aldı.