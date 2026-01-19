MTV ödemelerinde vatandaşa güzel haber! Bankalardan faizsiz taksit imkanı ile büyük kolaylık
2026 MTV ödemeleri için vatandaşın yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. MTV ödemelerini tek seferde ve nakit yapmak zorunda olan vatandalara bankalar destek verdi ve ödeme kolaylığı sağladı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son düzlüğe girildi. 2026 yılının ilk taksit ödemesi 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılacak. Artan MTV tutarları karşısında vatandaşların yüzünü güldüren haber ise bankalardan geldi. Birçok banka, kredi kartlarıyla faizsiz ve çok taksitli ödeme imkânı sağlıyor. İşte taksit imkanı sunan bankalar ve taksit sayıları...
Motorlu taşıt vergisi 2026 yılının ilk taksit ödemesi 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılacak.
Bankalar, MTV ödemelerinde sundukları taksit sayılarını ve limitleri tek tek açıkladı. İşte 2026 MTV ödemelerinde banka banka taksit tablosu:
Enpara.com: 15.000 TL'ye kadar faizsiz 6 taksit
TEB Bonus: 250.000 TL'ye kadar 4 taksit