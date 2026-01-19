BIST 12.742
DOLAR 43,27
EURO 50,32
ALTIN 6.489,95

MTV ödemelerinde vatandaşa güzel haber! Bankalardan faizsiz taksit imkanı ile büyük kolaylık

|
MTV ödemelerinde vatandaşa güzel haber! Bankalardan faizsiz taksit imkanı ile büyük kolaylık

2026 MTV ödemeleri için vatandaşın yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. MTV ödemelerini tek seferde ve nakit yapmak zorunda olan vatandalara bankalar destek verdi ve ödeme kolaylığı sağladı.

MTV ödemelerinde vatandaşa güzel haber! Bankalardan faizsiz taksit imkanı ile büyük kolaylık - Resim: 1

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son düzlüğe girildi. 2026 yılının ilk taksit ödemesi 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılacak. Artan MTV tutarları karşısında vatandaşların yüzünü güldüren haber ise bankalardan geldi. Birçok banka, kredi kartlarıyla faizsiz ve çok taksitli ödeme imkânı sağlıyor. İşte taksit imkanı sunan bankalar ve taksit sayıları...

18
MTV ödemelerinde vatandaşa güzel haber! Bankalardan faizsiz taksit imkanı ile büyük kolaylık - Resim: 2

Motorlu taşıt vergisi 2026 yılının ilk taksit ödemesi 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılacak.

28
MTV ödemelerinde vatandaşa güzel haber! Bankalardan faizsiz taksit imkanı ile büyük kolaylık - Resim: 3

Bankalar, MTV ödemelerinde sundukları taksit sayılarını ve limitleri tek tek açıkladı. İşte 2026 MTV ödemelerinde banka banka taksit tablosu:

38
MTV ödemelerinde vatandaşa güzel haber! Bankalardan faizsiz taksit imkanı ile büyük kolaylık - Resim: 4

Enpara.com: 15.000 TL'ye kadar faizsiz 6 taksit

TEB Bonus: 250.000 TL'ye kadar 4 taksit

48