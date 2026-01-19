MTV ödemelerinde vatandaşa güzel haber! Bankalardan faizsiz taksit imkanı ile büyük kolaylık

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son düzlüğe girildi. 2026 yılının ilk taksit ödemesi 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılacak. Artan MTV tutarları karşısında vatandaşların yüzünü güldüren haber ise bankalardan geldi. Birçok banka, kredi kartlarıyla faizsiz ve çok taksitli ödeme imkânı sağlıyor. İşte taksit imkanı sunan bankalar ve taksit sayıları...