MTV borcunuz ne kadar listeye bakıp hemen öğrenin! Yüzde 61.5 zamlanmıştı kim, ne ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 61,5 oranında zamlanmıştı. Zamların ardından araç sahipleri tarafından yakından takip edilen MTV ilk taksit ödemeleri için uyarı geldi. Buna göre 1 Ocak’ta başlayan süreç bugün sona eriyor. Peki 2023 MTV ne kadar? Ödemeler PTT’den yapılır mı? İşte MTV ücretleri 2023 rakamları ile son dakika haberinin detayları…
Bu yıl için yeniden değerleme oranında yüzde 122,9 zamlanması gereken MTV 2023 ücretleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetki kullanması sonucunda yarı yarıya düşürüldü. Yüzde 61,5 baz alınarak hesaplanan yeni MTV ödemeleri için ilk taksit ödemesi 1 Ocak 2023’te başladı. Ocak ve Temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen MTV için ilk taksit ödeme süresi bugün sona erecek.
Ödemeler nereye yapılıyor?
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.
En düşük MTV ödemesi
Yüzde 61,5’lik zam sonrası 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira oldu. Peki kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte araç sahiplerinin merak ettiği 2023 MTV fiyatları…
0-1300 motor
Matrahı 70 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı