MTV borcunuz ne kadar listeye bakıp hemen öğrenin! Yüzde 61.5 zamlanmıştı kim, ne ödeyecek?

En düşük MTV ödemesi

Yüzde 61,5’lik zam sonrası 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira oldu. Peki kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte araç sahiplerinin merak ettiği 2023 MTV fiyatları…