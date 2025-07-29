MTV borcu olanlar dikkat! Muayene yaptıramayacaksınız...
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona eriyor. Süresinde ödeme yapmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak, borçlar nedeniyle e-haciz işlemi başlatılabilecek. Araç muayenesi için vergi borcunun ödenmiş olması şart.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödeme süreci sona eriyor. 1 Temmuz'da başlayan ödeme dönemi, 31 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Vergi mükelleflerinin bu tarihe kadar ödeme yapması gerekiyor.
MTV NASIL ÖDENİR?
MTV, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksit halinde ödeniyor. Araç sahipleri, MTV ödemelerini vergi dairelerinden, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bankaların internet şubeleri, mobil uygulamaları ve Dijital Vergi Dairesi sistemi üzerinden de ödeme yapılabiliyor. Borçlarını sorgulamak isteyenler, e-Devlet üzerinden "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama" hizmetini kullanabiliyor.
ÖDEMEYENLER İÇİN GECİKME FAİZİ VE E-HACİZ UYARISI
31 Temmuz'a kadar ödeme yapmayanlara, her ay yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Süre uzatılmazsa borcunu ödemeyenler için vergi daireleri tarafından e-haciz işlemi başlatılabiliyor. Öte yandan, araçların muayenesinin yapılabilmesi için MTV dahil tüm vergi borçlarının ödenmiş olması şart.
GELİR VERGİSİ İKİBCİ TAKSİT ÖDEMELERİ DE 31 TEMMUZ'DA BİTİYOR
MTV'nin yanı sıra, 2024 yılında elde edilen gelirlere ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödemeleri de 31 Temmuz'a kadar yapılmak zorunda.