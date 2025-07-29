MTV borcu olanlar dikkat! Muayene yaptıramayacaksınız...

MTV NASIL ÖDENİR?

MTV, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksit halinde ödeniyor. Araç sahipleri, MTV ödemelerini vergi dairelerinden, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bankaların internet şubeleri, mobil uygulamaları ve Dijital Vergi Dairesi sistemi üzerinden de ödeme yapılabiliyor. Borçlarını sorgulamak isteyenler, e-Devlet üzerinden "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama" hizmetini kullanabiliyor.