MSB terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.