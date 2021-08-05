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MSB duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri yangına iş makinelerini taşıdı

MSB duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri yangına iş makinelerini taşıdı

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri orman yangınlarına karşı her imkanıyla çalışmalara katılıyor. AFAD'ın iş makinelerini çekicilerle yangın bölgelerine taşıdılar.

MSB duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri yangına iş makinelerini taşıdı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yangın için aldığı görevlere ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

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MSB duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri yangına iş makinelerini taşıdı

"AFAD’ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri çekicilerle Manisa’dan Muğla’ya intikal ettirildi."

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MSB duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri yangına iş makinelerini taşıdı
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MSB duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri yangına iş makinelerini taşıdı
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