MSB duyurdu: 3 katlı, 5 odalı mağara bulundu

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.