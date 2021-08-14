MS hastası oyuncu Selma Blair: 'Ölümünü planla' dediler

Selma Blair 'in MS hastalığıyla mücadelesini konu alan belgeselin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragman Blair'in evinde merdivenden inerken çekilen görüntüsüyle başlıyor. Sonra da Blair, "Her zaman bir reality şovda yaşadığımı düşünürdüm." diyor. Blair, merdivenlerden inip aynaya bakarken de "Bir belgesel gibi... Ama sadece Tanrı bunu görür ve onaylamaz." ifadelerini kullanıyor.