MS hastası oyuncu Selma Blair: 'Ölümünü planla' dediler
Uzun bir süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden oyuncu Selma Blair'ın bu süreci belgesel oldu. Blair, tanıtımın bir noktasında, "Bana ölümüm için plan yapmam söylendi." diye konuştu
Amerikalı oyuncu Selma Blair, 2018 yılının son döneminde sosyal medya hesabından MS (Multipl Skleroz) hastalığına yakalandığını açıklayarak, uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata iyimser bakışını yitirmeyen Blair'in hastalığıyla mücadelesi beyaz perdeye aktarıldı.
Bir süredir MS hastalığıyla ilgili olarak düzenlenen farkındalık kampanyalarının da sözcüsü olan 49 yaşındaki oyuncunun belgeselinin yönetmen koltuğunda Rachel Fleit oturdu. Belgesel, 15 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek, daha sonra da bir dijital TV kanalında yayınlanacak.
Selma Blair 'in MS hastalığıyla mücadelesini konu alan belgeselin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragman Blair'in evinde merdivenden inerken çekilen görüntüsüyle başlıyor. Sonra da Blair, "Her zaman bir reality şovda yaşadığımı düşünürdüm." diyor. Blair, merdivenlerden inip aynaya bakarken de "Bir belgesel gibi... Ama sadece Tanrı bunu görür ve onaylamaz." ifadelerini kullanıyor.
Ünlü oyuncu daha sonra da oyuncak bir telefonla konuşur gibi yaparak, "Seninle şimdi konuşamadığım için üzgünüm. Şu anda hayatımın son günlerini konu alan bir belgesel çekiyoruz." diyor.