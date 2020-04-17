Mozaik pasta nasıl yapılır bisküvili lezzet!
Lezzeti her daim garantili olan oldukça kolay ve pratik bisküvili mozaik pasta damaklarınızı şenlendirecek. İşte malzemeleri ve yapılışıyla 15 dakikada muhteşem lezzet!
Malzemeler
100 gram tereyağ
1 paket süt(200 ml)
3 yemek kaşığı kakao
4 yemek kaşığı pudra şekeri(3 yemek kaşığı toz şeker kullanabilirsiniz)
2 paket petibör bisküvi
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Püf Noktası
Arzuya göre toz şeker de kullanabilir, yoğun bir tat için eritilmiş bitter çikolata ekleyebilirsiniz.
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Tereyağını eritin ve pudra şekerini karıştırma kabına aktarın.
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Pudra şekerinin üzerine erittiğiniz tereyağını ve sütü dökün.
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