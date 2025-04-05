Mourinho'nun tazminat bedeli belli oldu! Sarı lacivertli yönetimden karar çıktı
Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Jose Mourinho için hem yönetim hem de taraftar ikiye bölünmüş durumda...
Sezona büyük umutlar ve hedeflerle başlayan Fenerbahçe'de işler beklendiği gibi gitmedi. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle başlanan sezonda elde sadece Süper Lig ihtimali kaldı.
Avrupa'ya veda eden, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a elenen sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adamın performansı tartışma konusu oldu. Çıktığı hiçbir derbide galibiyet alamayan Mourinho için yönetim de harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre; derbi sonrası değerlendirme yapan yönetim, radikal bir karar almadı. Portekizlinin geleceği, sezon sonunda Süper Lig'de oluşacak tabloya göre yeniden değerlendirilecek.
Fenerbahçe yönetiminin özellikle bakacağı kriter Galatasaray ile aradaki puan farkı olacak.