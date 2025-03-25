Mourinho'nun istediği oldu, Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferine noktayı koydu! 7.5 milyon euro maaş verilecek

Mourinho Skriniar’ın takımda tutulmasını istedi

Takvim’in haberine göre Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, milli takımlar için verilen arada Başkan Ali Koç ile basın toplantısı yaptı. Mourinho, PSG’den kiralanan Slovak stoper oyuncusu Milan Skriniar’ın takımda tutulmasını istedi.