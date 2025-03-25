Mourinho'nun istediği oldu, Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferine noktayı koydu! 7.5 milyon euro maaş verilecek
Fenerbahçe yeni sezonunun ilk transferi için anlaşmaya vardı. Ali Koç yönetimi, Mourinho’nun istediği 15 milyon euroluk yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı.
Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 9 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, kritik maçlara çıkacak. Sarı-lacivertli takım 28 Mart Cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım iki müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Bunun yanında gelecek sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etmeyi planlayan Fenerbahçe’de kadro yapılanması da sürüyor.
Mourinho Skriniar’ın takımda tutulmasını istedi
Takvim’in haberine göre Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, milli takımlar için verilen arada Başkan Ali Koç ile basın toplantısı yaptı. Mourinho, PSG’den kiralanan Slovak stoper oyuncusu Milan Skriniar’ın takımda tutulmasını istedi.