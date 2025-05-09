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Mourinho'dan çarpıcı sözler: Sizin sevdiğiniz işleri ben sevmiyorum

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Mourinho'dan çarpıcı sözler: Sizin sevdiğiniz işleri ben sevmiyorum

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir’i 4-1 mağlup ederken, teknik direktör Jose Mourinho maç sonrası hakem hakkında konuşmaktan kaçındı ve yalnızca takımını değerlendirdi. Oyuncularının kulübü sahiplendiğini belirten Mourinho, transfer sorularına ise "Bu sizin sevdiğiniz işler, ben sevmem" diyerek net yanıt vermedi.

Mourinho'dan çarpıcı sözler: Sizin sevdiğiniz işleri ben sevmiyorum

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 4-1 mağlup etti.

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Mourinho'dan çarpıcı sözler: Sizin sevdiğiniz işleri ben sevmiyorum

Maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e düşüren sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Mourinho'dan çarpıcı sözler: Sizin sevdiğiniz işleri ben sevmiyorum

Portekizli çalıştırıcının sözleri şu şekilde:

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Mourinho'dan çarpıcı sözler: Sizin sevdiğiniz işleri ben sevmiyorum

"Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum."

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