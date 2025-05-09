Mourinho'dan çarpıcı sözler: Sizin sevdiğiniz işleri ben sevmiyorum
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir’i 4-1 mağlup ederken, teknik direktör Jose Mourinho maç sonrası hakem hakkında konuşmaktan kaçındı ve yalnızca takımını değerlendirdi. Oyuncularının kulübü sahiplendiğini belirten Mourinho, transfer sorularına ise "Bu sizin sevdiğiniz işler, ben sevmem" diyerek net yanıt vermedi.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 4-1 mağlup etti.
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Maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e düşüren sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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Portekizli çalıştırıcının sözleri şu şekilde:
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"Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum."
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