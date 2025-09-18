Mourinho, Benfica'ya imza atmaya Ferrasi'yle geldi! Fenerbahçe sorusuna "Hayatın garip bir tesadüfü'' dedi
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşan Jose Mourinho'nun imza atmaya Ferrari'siyle tesislere gittiği anlar paylaşıldı.
Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcı Jose Mourinho'yla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Öyle ki Portekizli teknik adam, Şampiyonlar Ligi Play-Off mücadelesinde Fenerbahçe'nin başındayken Benfica'ya elenmişti.
Mourinho, alınan başarısız sonucun ardından kovulmuştu.
Mourinho'nun ardından Fenerbahçe teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirirken bu sefer de görenleri şaşırtan bir gelişme yaşandı.
İMZA ATMAYA FERRARİ'YLE GİTTİ
Buna göre Jose Mourinho'nun Benfica'nın başına geçeceği öğrenildi.
Hem Mourinho cephesi hem de Benfica cephesi görüşmeyi doğrularken artık işin sadece imzaya kaldığı aktarıldı.
Ve Mourinho, imza için Benfica'nın tesislerine geldi...
Mourinho'nun Benfica tesislerine Ferrari ile giriş yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
"BENFICA'YA EVET DEDİM"
Öte yandan Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşta olan Mourinho, görüşmeler için Lizbon'a gelmişti.
Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan 62 yaşındaki teknik adam, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu, ben de 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim. Benfica'ya 'Hayır' diyen bir teknik direktör oldu mu? Ben değilim." ifadelerini kullanmıştı.