Motosikletle dünya turu yapan çifte korkunç saldırı: 7 sapık, kadına tecavüz etti!

"Tek istedikleri bana tecavüz etmekti"

Fernanda gelişmeyi, "Kimsenin başına gelmesini istemediğim bir olay yaşandı. 7 erkek bana tecavüz etti. Bizi dövdüler ve bizi gasp ettiler. Çok bir şey almadılar çünkü gerçekte istedikleri bana tecavüz etmekti. Şu an polisle birlikte hastanedeyiz. Her şey Hindistan'da yaşandı" dedi.