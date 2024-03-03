Motosikletle dünya turu yapan çifte korkunç saldırı: 7 sapık, kadına tecavüz etti!
İspanya'nın turistik kenti Barcelona'da yaşayan ve 5 yıl önce motosikletlerine atlayarak dünyayı gezmeye karar veren Vincente ve Fernanda çifti Hindistan'da korkunç bir saldırıya uğradı.
İspanya'nın turistik kenti Barcelona'da yaşayan ve 5 yıl önce motosikletlerine atlayarak dünyayı gezmeye karar veren Vincente ve Fernanda korkunç bir saldırıya uğradı...
5 yıl boyunca 60'dan fazla ülkeye giden ve yaklaşık 170 bin kilometre yol yapan ve bunu Vuelta Al Mundo En Moto (Bir motosikletle dünya turu) isimli Instagram hesabından paylaşan çift Hindistan'da saldırıya uğradığını duyurdu.
Vincente ve Fernanda, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada saldırıya uğradıklarını duyurdu. Hastanede açıklama yapan çift, 7 kişinin kendilerine saldırdığını gasp ettiğini ve Fernanda'nın cinsel saldırıya uğradığını söyledi.
"Tek istedikleri bana tecavüz etmekti"
Fernanda gelişmeyi, "Kimsenin başına gelmesini istemediğim bir olay yaşandı. 7 erkek bana tecavüz etti. Bizi dövdüler ve bizi gasp ettiler. Çok bir şey almadılar çünkü gerçekte istedikleri bana tecavüz etmekti. Şu an polisle birlikte hastanedeyiz. Her şey Hindistan'da yaşandı" dedi.