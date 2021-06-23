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Motosikletiyle 3 kıtada 25 ülke gezdi Türk gezgin Asil Özbay Afrika yolcusu

Motosikletiyle 3 kıtada 25 ülke gezdi Türk gezgin Asil Özbay Afrika yolcusu

Motosikletiyle 3 kıtada 25 ülke gezen Türk gezgin Asil Özbay'ın sıradaki rotası Afrika... 30 bin kilometre kat edecek Özbay'ın bu seferki gezisi, 'Bir kadının gözünden Afrika" belgesel projesi kapsamında 30 gün sürecek.

Motosikletiyle 3 kıtada 25 ülke gezdi Türk gezgin Asil Özbay Afrika yolcusu

Geçen yıl "Kadınlara özgürlük yakışır" mottosuyla motosikletiyle dünyanın çatısı olarak adlandırılan Khardung La tepesine gitmek için 15 bin 200 kilometrelik, 60 günlük bir yolculuk yapan Özbay, birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra 60 gün süren Fas yolculuğu yapmıştı.

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Motosikletiyle 3 kıtada 25 ülke gezdi Türk gezgin Asil Özbay Afrika yolcusu

Özbay bu seneki Afrika yolculuğuna, karayolunu güvenlik ve pandemi nedeniyle kullanamadığı için uçakla Kenya'ya giderek başlayacak.

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Motosikletiyle 3 kıtada 25 ülke gezdi Türk gezgin Asil Özbay Afrika yolcusu

Önceki motosiklet yolculuklarındaki gibi tüm yol serüvenini sosyal medya hesaplarından günlük paylaşan ve belgesellerle aktaran Özbay, Afrika'da kabileler, köy hayatı ve kıtanın genel gündelik hayatının dokusunu yansıtan belgeseller çekmeyi planlıyor.

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Motosikletiyle 3 kıtada 25 ülke gezdi Türk gezgin Asil Özbay Afrika yolcusu

Özbay, 19 yıllık motosiklet tutkusunu ve Afrika yolculuğundaki hedeflerini anlattı. Geçen yıl 15 bin 200 kilometrelik, 60 günlük zorlu yolculuğun ardından dünyanın karayoluyla gidilebilen en yüksek zirvesi olarak bilinen 5 bin 359 metre rakımlı Khardung La tepesine ulaştığını anımsatan Özbay, motosiklet yolculuğunun zorluk ve güzelliklerle iç içe olduğunu söyledi.

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