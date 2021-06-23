Motosikletiyle 3 kıtada 25 ülke gezdi Türk gezgin Asil Özbay Afrika yolcusu

Özbay, 19 yıllık motosiklet tutkusunu ve Afrika yolculuğundaki hedeflerini anlattı. Geçen yıl 15 bin 200 kilometrelik, 60 günlük zorlu yolculuğun ardından dünyanın karayoluyla gidilebilen en yüksek zirvesi olarak bilinen 5 bin 359 metre rakımlı Khardung La tepesine ulaştığını anımsatan Özbay, motosiklet yolculuğunun zorluk ve güzelliklerle iç içe olduğunu söyledi.