Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giderken yakalandılar!
ADANA’da devriye gezen polis ekipleri, seyir halindeki motosikletteki iki kişiden birinin elinde kalaşnikof marka otomatik silah gördü. 'Dur' ihtarı yapılan şüpheliler kaçtı ve kovalamaca sonrası yakalandı.
Adana’da Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan ekipleri, seyir halinde ve plakası olmayan motosiklet üzerinde bulunan bir kişinin elindekinin uzun namlulu silah olan kalaşnikof olduğunu fark etti.
Bunun üzerine şüphelilere ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler durmayıp kaçmaya başladı.
Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheliler, yanlarındaki kaleşnikofu atıp izini kaybettirmek istedikleri sırada, önlerini kesen polislerce kıskıvrak yakalandı. Polis, şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
Bir yere silahlı saldırıya gittiği değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayda kalaşnikof ve ona ait 2 adet dolu şarjör ele geçirildi.