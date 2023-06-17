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Motoru ile geldi, YKS sınavına geç kaldı! Güvenlik görevlisine bela okuyup uzaklaştı...

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Motoru ile geldi, YKS sınavına geç kaldı! Güvenlik görevlisine bela okuyup uzaklaştı...

KARABÜK’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için gelen adaylardan biri sınav salonuna giriş saatini kaçırdığı gerekçesiyle üniversite içerisine almayan güvenlik görevlisine "Allah belanı versin" diyerek uzaklaştı.

Motoru ile geldi, YKS sınavına geç kaldı! Güvenlik görevlisine bela okuyup uzaklaştı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2023 yılı YKS'nin ilk oturumu TYT, ülke genelinde olduğu gibi Karabük’te de saat 10.15’de başladı.

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Motoru ile geldi, YKS sınavına geç kaldı! Güvenlik görevlisine bela okuyup uzaklaştı...

Saatler öncesinden sınava gireceği Karabük Üniversitesine gelen adaylar dolayısıyla araç yoğunluğu yaşandı

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Motoru ile geldi, YKS sınavına geç kaldı! Güvenlik görevlisine bela okuyup uzaklaştı...

 Sınava girecekleri Karabük Üniversitesine (KBÜ) gelen öğrenciler, güvenlik görevlileri tarafından kimlik ve sınav belgelerinin yanlarında olması konusunda uyarıldı.

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Motoru ile geldi, YKS sınavına geç kaldı! Güvenlik görevlisine bela okuyup uzaklaştı...

Sınava girilecek salonları uzakta olan adaylar ring araçlarıyla taşındı. Sınava yetişmekte zorlanan bir adayı ise polis ekipleri araçlarıyla yetiştirdi.

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