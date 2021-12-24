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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı tarih verdi! Kurdaki düşüş ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacak

Anadolu Ajansı
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı tarih verdi! Kurdaki düşüş ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacak

Otomobil almayı düşünenler dikkat! Kurdaki düşüşün ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacağı bildirildi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç "İkinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarını göreceğiz, ikinci el araç fiyatları da geri gelecektir. Fiyat güncellemesi bir hafta, 10 günü bulabilir" dedi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı tarih verdi! Kurdaki düşüş ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacak

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan geri çekilmenin ikinci el araç piyasasına etkisini değerlendirdi.

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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı tarih verdi! Kurdaki düşüş ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacak

Araç fiyatlarının yükselmesinin birçok sebebi olduğuna işaret eden Erkoç, bu sebeplerin başında Kovid-19 dolayısıyla üretimdeki aksaklıklardan kaynaklanan arz ve talep dengesinde yaşanan sıkıntıların geldiğini söyledi.

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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı tarih verdi! Kurdaki düşüş ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacak

Erkoç, Türkiye'deki araçların yüzde 80'inin ithal, yüzde 20'sinin ise montajı yapılan araçlardan oluştuğuna dikkati çekerek, kur yükseldikçe araçların fiyatlarının, ÖTV ve KDV'sinin de yükseldiğini dile getirdi.

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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı tarih verdi! Kurdaki düşüş ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacak

Kurdaki düşüşle sıfır araç markalarından bazılarının fiyatlarında güncelleme yaptıklarını belirten Erkoç, "İkinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarını göreceğiz, ikinci el araç fiyatları da geri gelecektir ama bunun piyasalara yansıması 1-2 gün içinde olmaz. Bu fiyat güncellemesi bir hafta, 10 günü bulabilir. Çünkü piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor. 300 bin lira değerindeki bir araçta yaklaşık 25-30 bin lira gibi bir indirim yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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