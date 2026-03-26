Motorinin litre fiyatına devasa indirim bu gece! Benzin için de son dakika sürprizi

Haftalardır süren ve Brent petrol fiyatlarını tarihi seviyelere taşıyan ABD-İran savaşında, diplomasi ve ateşkes umutlarının güçlenmesi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. Dün gece motorinde yapılan 3,72 TL’lik indirimin üstüne 24 saat içinde daha büyük bir indirim geliyor. 80 liraya kadar çıkan motorin fiyatlarındaki indirim bu gece yarısı itibariyle pompaya yansıyacak. Benzin için de son dakikada bir indirim haberi gelebilir. Ancak ÖTV kesintisi sonrası bu indirim düşük kalacak.