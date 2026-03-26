Motorinin litre fiyatına devasa indirim bu gece! Benzin için de son dakika sürprizi
İRAN savaşı ile körüklenen petrol fiyatları barış anlaşmasıumuduyla birlikte hızlı bir düşüş gösterdi. Bu gelişme ile rekor fiyatlara çıkan akaryakıt fiyatlarına indirim haberleri arka arkaya gelmeye başladı. Dün 3 lira 72 kuruş indirim gören motorin fiyatlarında asıl büyük indirim bu gece olacak. Motorinin litresinde yapılacak indirim ÖTV kesintisi olmadan pompaya yansıyacak. Benzin için de bugün son dakikada gelecek indirim haberi bekleniyor.
Haftalardır süren ve Brent petrol fiyatlarını tarihi seviyelere taşıyan ABD-İran savaşında, diplomasi ve ateşkes umutlarının güçlenmesi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. Dün gece motorinde yapılan 3,72 TL’lik indirimin üstüne 24 saat içinde daha büyük bir indirim geliyor. 80 liraya kadar çıkan motorin fiyatlarındaki indirim bu gece yarısı itibariyle pompaya yansıyacak. Benzin için de son dakikada bir indirim haberi gelebilir. Ancak ÖTV kesintisi sonrası bu indirim düşük kalacak.
MOTORİN İNDİRİMİ KAÇ LİRA
Motorinde, 26 Mart’ı 27 Mart’a bağlayan bu gece yarısı itibariyle 5 TL 44 kuruş indirim yapılacak. Bu tutarın, ÖTV kesintisi yapılmadan pompaya yansıtılması bekleniyor.
3.72 kuruşluk indirimin ardından bu gece yansıyacak 5.44 TL'lik indirimle birlikte motorinin litre fiyatı şöyle olacak:
İstanbul Motorin: 75.12 TL - İndirimli hali 69.68 TL olacak
Ankara Motorin: 76.25 TL - İndirimli hali 70.81 TL olacak.
İzmir Motorin: 76.78 TL/ - İndirimli hali 71,34 TL olacak.
BENZİNDE SON DAKİKADA İNDİRİM GELEBİLİR
Benzin tarafında ise uluslararası fiyatlardaki gerilemeye rağmen ‘Eşel Mobil’ sistemi devrede kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda hesaplanan indirimin önemli bir kısmı, daha önce vazgeçilen ÖTV’nin yeniden tahsil edilmesi için kullanılacak. Haliyle benzinde öngörülen toplam 3,80 TL’lik indirimin yaklaşık 2 lira 85 kuruşluk bölümünün ÖTV’ye kesilecek, pompaya sadece 95 kuruşluk indirim yansıyacak. Benzindeki indirimin bugün netleşmesi bekleniyor.
Beklenen indirimler öncesi 26 Mart 2026 tarihi itibariyle güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;
İstanbul : Benzin: 63.41 TL/L
Motorin: 75.12 TL/L
LPG (Otogaz): 30.37 TL/L
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 64.44 TL/L
Motorin: 76.25 TL/L
LPG (Otogaz): 30.92 TL/L
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 64.95 TL/L
Motorin: 76.78 TL/L
LPG (Otogaz): 30.65 TL/L