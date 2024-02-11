Motorine dev zam geliyor! Motorinin litresi 45 lirayı aşacak! 11 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri dikkat! Motorinin litresine bugüne kadarki bir seferde gelen en yüksek zam geliyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı Pazartesi gece yarısı gelecek zamla 45 lirayı aşacak. İşte 11 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları ve 13 Şubat itibariyle zamlı motorin fiyatları...
Son olarak geçen hafta 1 lira 38 kuruşluk zam gelen motorine ÖTV zammı dışında bir kerede gelen en yüksek zam geliyor. Yeni zamla birlikte seçimlerden önce 18 lira seviyelerinde olan motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşacak. Böylece motorin fiyatları Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek seviyeye çıkmış olacak.
Pazartesi gece yarısı 2 lira 56 kuruş
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.
Motorinin litresi 45 TL'yi geçecek
Cumhurbaşkanlığı seçiminde 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, zamla birlikte yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.
Anadolu'da 46 lirayı da aşacak...
Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Özellikle Türkiye’nin doğu illerinde akaryakıt fiyatları çok daha yüksek seyrediyor. Motorine gelecek 2,56 liralık zammın ardından Anadolu'da bir çok ilde motorinin litre fiyatı 46 lirayı geçecek.