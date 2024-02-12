Motorine çok büyük zam geliyor! Gece yarısından önce depoları doldurun! Herşeye zam gelecek...

Son olarak geçen hafta 1 lira 38 kuruşluk zam gelen motorine ÖTV zammı dışında bir kerede gelen en yüksek zam geliyor. Yeni zamla birlikte seçimlerden önce 18 lira seviyelerinde olan motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşacak. Böylece motorin fiyatları Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek seviyeye çıkmış olacak.