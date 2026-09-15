Motorine bu gece zam olacak mı beklenen son dakika haber geldi

İran savaşıyla artan petrol fiyatları Türkiye'de motorin fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Yılbaşından bu yana yüzde 74'ten fazla zamlanan motorinin litre fiyatında 3 haneli rakamlara ramak kaldı. Gece yarısı motorine yapılan 6 lira 59 kuruşluk zammın ardından bu gece yeni zam gelme ihtimali vardı. Saat 16.00'da sektör kaynaklarından beklenen zamma dair haber geldi. Bu gece zam olmayacak. Ancak zam ihtimali tamamen gündemden çıkmış değil, perşembe ve cuma günü piyasalara göre yeni fiyat artışı gündeme alınacak.