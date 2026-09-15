Motorine bu gece zam olacak mı beklenen son dakika haber geldi
100 lira sınırına dayanan motorinin litre fiyatına dün gece gelen zammın ardından bu gece yarısı yeni bir zam ihtimali doğmuştu. Sektör kaynaklarından saat 16.00'da beklenen haber geldi. 2-3 TL arası olması beklenen zam yapılmayacak. Bu zam yansımış olsaydı çarşamba günü itibariyle 100 lira eşiği aşılmış olacaktı.
İran savaşıyla artan petrol fiyatları Türkiye'de motorin fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Yılbaşından bu yana yüzde 74'ten fazla zamlanan motorinin litre fiyatında 3 haneli rakamlara ramak kaldı. Gece yarısı motorine yapılan 6 lira 59 kuruşluk zammın ardından bu gece yeni zam gelme ihtimali vardı. Saat 16.00'da sektör kaynaklarından beklenen zamma dair haber geldi. Bu gece zam olmayacak. Ancak zam ihtimali tamamen gündemden çıkmış değil, perşembe ve cuma günü piyasalara göre yeni fiyat artışı gündeme alınacak.
MOTORİNİN LİTRE FİYATI 100 LİRA SINIRINDA
Bugünden geçerli motorine yapılan 6 lira 59 kuruşluk zammın ardından motorin litre fiyatı bir çok ilde 100 lira sınırına dayandı. Bitlis ve Hakkari illerinde 98,47 TL'ye ulaşan motorinin litre fiyatı, İstanbul'da ise tabelalara 95,46 TL olarak yansıdı. Gece gelen zamla birlikte 45 litrelik deponun dolum maliyeti de yaklaşık 298 TL arttı. Bu yılın başından itibaren motorin litre fiyatı yüzde 72.4, benzin yüzde 50.5 arttı.
BUGÜN MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI ŞÖYLE:
MOTORİN : İstanbul Anadolu: 95.53 TL/L
İstanbul Avrupa: 95.65 TL/L
İzmir: 97.05 TL/L
Ankara: 96.77 TL/L
BENZİN : İstanbul Anadolu: 80.16 TL/L
İstanbul Avrupa: 80.31 TL/L
İzmir: 81.55 TL/L
Ankara: 81.26 TL/L
PETROL HALA YÜKSELİŞTE
Dün 109,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 105,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 107,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 103,18 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ve İran arasında müzakere olacağına ilişkin beklentilerin azalmasının küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.